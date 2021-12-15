香港高等法院法官今早（15日）下令壹傳媒需即時清盤（清算），至於台灣蘋果日報相關事宜，會由法庭早前委任的臨時清盤人去處理。

據港媒報導稱，壹傳媒一方今早並沒有任何代表到庭。據代表港府出庭的高級政府律師林卓麟庭外透露，目前完成有關壹傳媒在香港的清盤程序，至於有關台灣蘋果日報的問題，會由法庭早前委任的臨時清盤人去處理。

據了解，香港財政司司長陳茂波今年9月曾根據《公司條例》向香港高等法院提交清盤申請，要求將壹傳媒有限公司清盤。香港高等法院法官在今年10月15日開庭審理時已表明，壹傳媒已經資不抵債，加上今年5月復牌前曾涉嫌誤導公眾投資者，不但使其股票交易量大增，而且使其股價急升50.5％，表面證據顯示盡快將壹傳媒清盤是符合公眾利益，所以委任臨時清盤人接管壹傳媒，以保存和處理壹傳媒的資產。

不過，隨後作為臨時清盤人的安永企業財務服務辭任，香港高等法院上月10日批准其辭任，譚競正會計師事務所的譚競正及文景城在同日獲高等法院委任為公司之共同及各別臨時清盤人，以取代原臨時清盤人，直至申請獲裁定或高等法院另行頒令為止。