之前新聞報導紅極一時的「竹科媽媽」社團，入群門檻相當高，美女主播劉芯彤表示看到「一名女子穿390元的上衣和帆布包，就被踢出該群組」的報導，讓她不禁感嘆：「用名牌來衡量一個人有錢與否的刻板印象，還是存在的」，但也透露有錢人生活並非一般人的既定印象。

劉芯彤表示紅極一時的「竹科媽媽」入群門檻嚴格，沒有漂亮學歷和經歷，或持有三棟以上的房產，基本上都是沒資格加入，近來得知一名女子身穿百元平價上衣和帆布包，就被踢出竹科媽媽群組，不禁感嘆：「現今社會用衣著、車輛、手錶、名牌包、鞋來衡量一個人有錢與否的刻板印象，還是存在的」。

她提到有個家住新光三越旁邊豪宅的友人，夫家在該區有多間上億豪宅，但過的卻是低調節儉的生活，每次見面都見她穿著起毛球又泛黃的上衣，夏天逛百貨只是為了吹免費冷氣，眼見她每次都騎腳踏車赴約，好奇詢問為何不搭小黃，卻得到「距離這麼近，還可以健身，有什麼不好」的回覆，讓在場所有人相當汗顏「我們沒她有錢，卻比她奢侈愛享受」。

至於另外一位月收入百萬的友人，毎回聚會都是提著千元有找的購物包，踩著泛黃的球鞋，沒有昂貴的名牌首飾和手錶，有次問她「不會有慾望嗎」，居然得到「看著存款簿上的金額，越來越多，內心就無比滿足，這也算是一種慾望吧」的回覆，讓她不禁感嘆：「越有錢的人，總是越低調，我先低調應該也會變有錢吧」。