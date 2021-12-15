出門在外難免會遇到自己無法解決的事情，因此尋求朋友的幫助是一件很正常的事情，不過有些人卻相當抗拒。《搜狐網》命理專欄分享，射手座、獅子座和白羊座的人最不喜歡欠人情，所以任何事都習慣自己扛，就算自己吃虧、受委屈也沒關係。

第三名：射手座

射手座的社交能力很強，只要對方足夠真誠熱情，他們也會付出同等的真心，但若是對方表現得很冷漠，他們就不會再去討好、打擾；儘管如此，射手座曾有過吃虧的經驗，所以習慣性地不喜歡占別人便宜，就算對方只是臨時出手幫忙，他們也會在第一時間把人情還清。

第二名：獅子座

獅子座對待朋友屬於慷慨大方的類型，很少會和朋友計較，甚至寧願自己吃虧，也不願意虧待珍惜的人，他們非常討厭欠別人人情，而且向來都只有別人欠他們東西，所以在朋友心目中他們就是「好人好事」代表，每次吃虧時只會默默承受，對於越親密的對象就越不會計較太多。

第一名：白羊座

白羊座討厭複雜的人際關係，更討厭有人用人情債來牽制自己，所以幾乎所有的事情都喜歡自己來，就算很辛苦也寧願自己扛，畢竟在他們的眼裡，沒有過不去的難關，若是出現一個很熱情、對他們很好的人，白羊座也絕對不會傻傻地接受，而會加倍地還回去。