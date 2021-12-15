環團也製作「天然氣怪大偶」首度現身，向民進黨發出怒吼。（盧金足攝）

三問賴清德 環團怒批：別再寵壞執政黨 節能救台灣

台灣健康空氣行動聯盟15日上午到市議會前廣場宣講「藻礁投同意、節能救台灣」，三問副總統賴清德，跑到台中卻說如果我是台中人，藻礁投不同意票，可能造成想投同意票的其他台中人之間內部分化，強調蔡政府對能源要謙卑，節能才是治本之道，交通大學榮譽退休教授白曛綾呼籲別再寵壞執政黨，蔡政府對能源要謙卑，節能才是治本之道。

環團也製作「天然氣怪大偶」首度現身，向民進黨發出怒吼。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃也預告，距離公投倒數計時之際，明天中午將有廿多名醫師到市議會廣場表達保護藻礁的立場。今日與會表達訴求環團人士，也都直言，家中多年來已關掉冷氣機，響應節能。

葉光芃第一問賴清德，是否有帶頭分化國人的疑慮，好像公投有分台灣隊和不是台灣隊，此話出自備位元首，帶頭分化，讓人誤解。第二問三接可能淹水，真會安全？三問賴清德說三接若停建，將影響能源轉型及2050碳中和，咁有影？

交通大學環境工程研究所榮譽退休教授白曛綾回應執政黨的威脅舉證，Climate Central網站針對台灣進行2030 年淹水模擬，發現如果台灣持續不控管化石燃料，台中火力發電廠和三接天然氣接收站反而會因為淹水而缺電，不限制化石燃料發電導致極端氣候加速，電廠淹水才會缺電。

白曛綾強調， 台中是她生長居住的家，即使在新竹教書時也都住在台中，抨擊民進黨說，如果沒有三接天然氣站，以後台灣將缺電，如果沒有三接，中南部民眾只能接受骯髒的燃煤火力電廠。

白曛綾指出，事實剛好相反，這都是執政黨恐嚇伎倆，她自證研發空氣汙染技術超過30年，也做將近30年的全球暖化相關研究，擅長的研究主題就是空氣汙染和全球暖化，發表的相關論文被收錄在聯合國針對 減碳所做的特別報告中。

白曛綾強調，國際能源署特別在今年大幅向下修正未來天然氣的規畫，舒緩未來的氣候威脅，台灣執政黨至今只端出增加天然氣一個選項，政府已承諾將在2050淨零排碳，未來所有化石燃料電廠，包括燃煤、油、天然氣若想要繼續運轉，將被迫必須裝置CCUS進行碳捕獲再利用與封存。

白曛綾呼籲別再寵壞執政黨，讓執政黨無止盡的增加化石燃料，也提醒國人別再寵壞自己，一定要開始節約用電，極端氣候就在眼前，今年台灣的缺水就是一個提醒。

她也提出警訊，台灣若持續三接站，是讓民進黨贏了面子，也讓大家贏了持續想無止盡用電的心態。但我們將輸了生態，我們也因此加速極端氣候，而輸了自己的未來。

「手上的這張公投票，將決定7600年藻礁的命運」，東海大學生命科學系教授林惠真表示，手上的這張公投票，將決定7600年藻礁的命運，決定它變成使用不超過30年的第三天然氣接收站？還是讓後代子孫感念與驕傲的保護區？關心台灣海岸線，全民要覺醒，保護台灣特殊的地景，這樣才是真正的台灣價值。