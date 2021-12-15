台中中二選區補選進入倒數，泛綠新聞台全天候猛轟顏家，政論節目更成為「議顏堂」，台北市議員王鴻薇、國民黨文傳會副主委黃子哲、林家興、前國民黨文傳會副主委鄭照新赴NCC（國家通訊傳播委員會）現場舉發，並痛批七個政論節目，數十小時連番轟炸，「NCC不用負責嗎？是睡著了嗎？現場也號召民眾，一人一信叫醒NCC！」批媒體為了特定人士在進行宣傳，主管機關卻視而不見，已嚴重違反行政中立。

鄭照新直言，這政論節目包括《新台灣加油》、《台灣最前線》、《鄭知道了》與《辣新聞》等政論節目名嘴，輪番批評顏寬恒及其家人。最長的將近播了37天，請問顏寬恆是選總統嗎？用如此高規格的待遇，節目是認為物價飛漲不重要、尼加拉瓜斷交小意思、中研院破口也無所謂，這些通通都沒顏寬恒選舉重要了嗎？被說是綠色電視台也不為過。

黃子哲補充，當年NCC以播報特定政治人物比率過高，對中天祭出多項裁罰，直接要求一個月內撤換媒體主管，如今這幾家電視台，比起當初TVBS、中天、東森有過之而無不及，按照辦案標準，早就不知道換多少主管了，但是整整兩個月，NCC連警告都沒有，如此雙標、違反行政中立的作為，讓國家公信力蕩然無存，NCC甘願淪落為政黨打手，很令人唾棄。

林家興也表示，在今天揭露了這麼多政論節目的誇張行徑後，請NCC不要忘記過去是怎麼對待中天的，這次涉及這麼多節目，完全集中火力在針對特定人士，請NCC一定要以相同標準來審查。最後也呼籲民眾一人一信，向NCC提出檢舉，讓NCC知道民眾都看不下去了。