南投1名35歲洪姓婦人今年7月在南投馨生婦產科診所生產，過程中難產院方用催生藥物、真空吸引等方式進行催產，最後嬰兒出生後不但沒哭、洪婦也因為子宮破裂大出血，母嬰兩人緊急送醫後嬰兒腦麻、洪婦變成植物人。（翻攝臉書／吳建輝南投傳真）

院方則發出聲明稿表示，針對此事深感遺憾，也盡力協助病患達到最佳治療，子宮破裂無法預期，中間很多無法控制因素導致此結果。（吳建輝攝）

南投1名35歲洪姓婦人今年7月在南投馨生婦產科診所生產，過程中難產院方用催生藥物、真空吸引等方式進行催產，最後嬰兒出生後不但沒哭、洪婦也因為子宮破裂大出血，母嬰兩人緊急送醫後嬰兒腦麻、洪婦變成植物人，洪婦丈夫李男大受得不到院方合理回應，在《爆料公社》爆料，希望能討回公道；衛生局表示，積極協助調處，並協助後續相關醫療協助。

近日李男臉書《爆料公社》、《草屯人》等多個南投臉書社群控訴，指稱懷上第４胎的太太接受親友介紹，到南投馨生婦產科生產，今年７月７日產檢時，陳姓醫師說孩子已經3600克可以留院催生，前後打了4次催生劑才進產房，但當時子宮頸全開、羊水也破，但遲遲等不到醫生。

李男在臉書說，等了一個小時醫生才到，又生了一個小時還是聽不見孩子哭聲，最後醫生判定難產才剖腹，用了真空吸引也沒能吸出孩子，最後才用擠壓肚子方式將小孩生出，超過２個小時的生產，孩子沒有哭聲，太太臉色發白，子宮大量出血，緊急將2人送到中山醫急救，過了5個月太太現在已經變成植物人。

李男說，至今院方一句道歉也沒有，也沒有出面說明究竟發生什麼事情，只說太太生太多胎子宮鈣化，嬰兒室因威吃到羊水有肺積水，但事後與中山醫的醫生說法都不同，實在讓他難以接受，一個老婆好好的躺進去、２個躺著出來這樣要他怎哦接受。

院方則發出聲明稿表示，針對此事深感遺憾，也盡力協助病患達到最佳治療，子宮破裂無法預期，中間很多無法控制因素導致此結果，強調過程中一再向家屬表明不能轉至其他鄰近醫院，但當時家屬與意識清楚的病人堅持要轉他院，導致錯失治療良機，目前已經進入司法程序，因此交由專業醫療機構進行鑑定。

南投縣政府衛生局則表示，對該案表示非常遺憾，當事人在10月22日有到衛生局申請醫療爭議調處，縣府也積極邀請醫療專業、法律專家等人了解，本月13日召開調解會進行調解，但很遺憾並沒有調解成功，後續也會積極來協助李男後續的醫療協助，並積極調解，希望讓事情能圓滿落幕。