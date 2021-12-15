針對中研院P3實驗室研究人員感染，中研院院士陳培哲認為，不僅暴露中研院治理上的重大疏失，確實該檢討。「但是中研院何以如此呢？單獨究責有欠公允」，在於中研院直屬總統府，為何會出現這些疏漏，總統府該給社會一個交代。

陳培哲表示，中研院和一般的研究單位都不一樣，是直屬總統府的。不受各部會管轄。所以研究經費人員硬體有了總統府的支持，不是大學可以望其項背的。

陳培哲說：「但在這種情形之下，總統府是不是也應該盡到監督管理中研院的職責？總統府是如何管理的應該要說清楚，為何會出現這些疏漏，該給社會上一個交代。」

陳培哲指出，中研院是一個基礎科學的研究單位，P3實驗室過去閒置，是因為COVID-19之後又活化，而且匆忙增設第2間。而實驗室旁邊還有人文所、數理所等一般研究單位，並非一個適合研究病毒的地方，照常理來說，實驗室設置在醫院等具有隔離設備的空間才妥當。

陳培哲質疑：「（中研院）積極的去做他非專長的P3事情，是不是為了要執行總統府交付COVID-19 種種研發的任務呢？總統府是不是給在很短的時間，給他們太多的任務，以致忙亂中出錯？」這部分也需加以討論。

陳培哲提到，中研院的學術研究，當然應該獨立，總統府不能也不用管。但是研究上的風險管理，尤其新興感染症列為國安議題，直屬的上級機關應該盡到督導責任。總統府要交待淸楚。