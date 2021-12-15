「永豐台灣智能車供應鏈ETF（00901）」15日於臺灣證券交易所舉行掛牌典禮正式上市。永豐投信總經理濮樂偉15日指出，電動智能車是2022年最具全球共識與實質成長性的投資題材，永豐投信成功發行首檔純台智能車供應鏈ETF，為台灣茁壯中的科技產業鏈引進資金動能，共同打造MIT智能車護國神山群。

濮樂偉指出，永豐智能車供應鏈ETF主打鎖定純台智能車供應鏈投資機會，募集期間即吸引40億資金與萬名投資人的認同參與，電動智能車全球需求與成長動能源源不絕，台灣供應鏈更是全球Tier1車廠的重要供應鏈合作對象，電動智能車長期成長趨勢強勁，提供台灣供應鏈新一波的科技升級動能。

各國政策支持電動車發展，各大車廠也持續投入電動車款開發，美國福特汽車11月份宣示，電動車需求遠高於預期，2023年將提升旗下全球電動車產能至60萬輛，目標成為美國第二大電動車生產商；德國福斯汽車也在12月份宣布，未來5年將投入890億歐元研發電動車，並預估2026年底電動車銷量佔比將提升至25％。

永豐智能車供應鏈ETF（00901）追蹤「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」投資，成份股百分之百鎖定台灣智能車4C精密元件，包括：52％車用晶片（Chips）、27％車聯網（Connectivity）、11％充電系統（Charger），及10％車用控制台（Center Console）等。

永豐投信強調，台灣智能車4C精密元件是推動智能車的關鍵技術，包括車用晶片、車用控制台、充電系統等台灣智能車供應鏈族群，近期再度引領台股大盤攻高動能。

過去台灣投資人ETF投資首選是權值型與高股息型ETF，今年台灣市場最熱門標的是主題型ETF包括：ESG、電動車等（見表），兩大主題各有4檔ETF，總投資人數已超過76萬人。

濮樂偉表示，永豐投信積極參與市場主流投資趨勢，今年發行兩大主題型ETF贏得投資人認同，永豐台灣ESG（00888）納入ESG優質權值股與季配息機制，適合作為權值型ETF的替代性選擇，納入資產標準配置；新發行的永豐智能車供應鏈ETF（00901），掌握電動智能車長期發展紅利與台廠供應鏈商機，可作為投資人成長型資產必備配置。