受惠歐美市場復甦，零售消費加速回溫，加上後疫情時代，「去現金化」、「去接觸化」成未來支付趨勢，帶動自助服務機台需求爆發，挹注振樺電（8114）、飛捷（6206）、虹堡（5258）、事欣科（4916）、伍豐（8076）明年業績表現。

振樺電為全球第五大POS品牌廠，今年成功取得亞洲前3大零售集團換機急單，近2萬台POS機及周邊設備預計明年首季完成出貨，推升業績走高。同時，公司也看好POS以及自助服務Kiosk應用明年更強，包括自助結帳，線上交易線下取退貨需求，且陸續有新客戶轉單挹注，市占排名有望往前挺進。

飛捷11月營收5.98億元，月增3.34％，較去年同期3.49億元成長71.13％，改寫同期新高，前11月營收47億元，年增13.47％。其業績跳增原因為POS、Kiosk客戶積極拉貨，加上產品漲價效應、料件陸續到齊，帶動營收已連6月成長。

法人指出，POS廠搭上此波由歐美帶起的解封商機，自今年下半年起從客戶端已明顯感受到積極拉貨需求，在手訂單充沛，惟目前料況取得仍偏向緊俏，導致部分訂單出貨排程往後遞延。

因此，相關業者多把業績成長寄望於明年，隨著缺料問題逐步緩解，出貨動能將有顯著成長，且自助服務需求已成為產業趨勢，導入應用從餐飲拓展到加油站、無人商店等，2022年迎接新零售元年，為POS廠業績增溫的主要動能。

專攻支付解決方案的虹堡在日前法說上，也直接點出因疫情影響，零售店家在雇用人員及投資設備會較以往謹慎，對於採用月租服務平台，以減少人力支出及一次性的設備投資意願提高，創造新零售應用及服務商機，且各國陸續解封，期望恢復正常的商業活動，終端客戶也提高拉貨力道，目前訂單能見度已達明年上半年。

此外，事欣科先前拿下全球前三大速食業者Kiosk訂單，新專案陸續開出，公司近期也加大墨西哥廠投資，提高產能及生產效率，以提供美系客戶點餐機，智能販售機興起需求。