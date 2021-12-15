路透社報導，一項包括哈佛大學、麻省理工學院參與的研究發現，完整接種輝瑞/BNT、莫德納、嬌生等美國現行批准施打的3大新冠疫苗，對抗Omicron「恐無效」、保護力看似大幅降低，只呈現「低下或不存在」中和抗體反應，不過追打加強針能夠恢復大部份的保護力，展現出「強大」的中和Omicron能力。

南非研究發現，輝瑞/BNT疫苗對抗Omicron效力打折。

麻州綜合醫院（MGH）、哈佛（Harvard）、麻省理工學院（MIT）研究人員昨（14）日在醫學研究論文預印本平台medRxiv公布尚未經過同儕審查的研究成果，團隊採樣239名分別完整接種BNT、莫德納、嬌生新冠疫苗的受試者血清，並且針對武漢株、Delta、Omicron變異株設計相似的假病毒（pseudovirus），以檢測血清對這些假病毒的中和抗體反應。

研究人員一共將受試者分成4組：1.未感染過新冠肺炎、但是過去3個月內完整接種疫苗；2. 未感染過新冠肺炎、但是過去6至12個月內完整接種疫苗；3.曾染疫過、且過去6至12個月內完整接種疫苗；4. 未感染過新冠肺炎、且過去3個月內已施打加強針。

研究發現，針對Omicron，不論接種哪一款疫苗，完整接種疫苗的受試者血清只有「低下或不存在」中和抗體反應；但是在近期追打過加強針的組別中，血清卻展現「強大」的中和病毒能力。這裡完整接種的定義是分別施打2劑BNT或莫德納疫苗，或接種1劑嬌生疫苗。

進一步細看實驗數據，和對抗武漢株的能力相比，抗體對Omicron的中和反應在所有組別中都「大幅度下滑」，其中也包括近期完整接種疫苗的受試者，50%以上的受試者血清「完全喪失」中和反應，莫德納疫苗血清的中和抗體幾何平均效價（geometric mean neutralization titers，GMNT）下降43倍、BNT疫苗下降122倍。

染疫過且完整接種疫苗的受試者，中和抗體幾何平均效價也顯著降低，莫德納疫苗血清下降9倍，BNT疫苗下降12倍，嬌生疫苗下降17倍，不過多數人仍能檢測出中和反應。

團隊也發現，近期接種加強針的血清，呈現出「強大」的中和Omicron能力，和中和武漢株相比，莫德納疫苗血清的中和抗體幾何平均效價僅下降6倍，BNT疫苗下降4倍，嬌生疫苗下降13倍。

研究指出，2劑mRNA疫苗能對武漢株及Delta誘發有效的中和免疫，但對Omicron的中和反應欠佳，結果顯示加強針能夠提升中和抗體反應。

此外，研究也發現，Omicron比其他變異株更具傳染力，傳染力約是Delta的2倍，而且可能很快就會取代Delta，成為主流變異株。

值得注意的是，輝瑞及BioNTech上周已經發布BNT疫苗抗Omicron的相關保護力數據，不過至今莫德納及嬌生尚未公開自己的研究數據，2間公司並未對這項新研究置評。