中央研究院P3實驗室發生女研究助理確診事件，引發社會驚慌。高教工會中研院分會成員今天表示，中研院各實驗室沒有統一的管理機制，SOP（標準作業程序）不完善、監督機制沒有落實，實驗資源私有化的問題極為嚴重，且往往不尊重專業，累積了實驗室的職安風險。

高教工會今天發布新聞稿指出，中研院於12月初爆發實驗室感染及霸凌事件，讓人深感遺憾卻不意外！因為近兩年來，高教工會中研院分部籌備會已得知並接獲多起中研院勞資爭議案件，包含院本部、物理所、細胞與生物學研究所等職場霸凌與非法解雇爭議，以及院方片面訂定違反勞動法令的1年1聘定期勞動契約。

高教工會指出，本來是中研院口中的優秀人才，就如本次實驗室感染案中的員工，資歷優秀，且為新進人員，卻在事發之後，變成了「常遲到、工作不力、未遵守SOP，不守規矩的人」？相對的，中研院管理層對新進員工訓練與監督指導的制度與責任，卻完全不需要檢討？

高教工會說，事件中受害者由於被隔離，且基於種種顧慮，不希望危及後續職涯，所以一直沒有曝光發聲。但這不代表管理方可以恣意要基層承擔責任！期待主管機關單位如衛福部、科技部、勞動部能進行通盤調查，督促中研院改進，並告知國人事件始末。

曾在中研院P2實驗室任職多年、目前是高教工會中研院分會成員的許獸醫師指出，這次出問題的根源在於中研院的管理及文化，包括：各實驗室沒有統一的管理機制，常常出現因負責主管因不願問題曝光，以權勢打壓提出問題的工作人員，甚至非法解雇，長久以來造成寒蟬效應，粉飾太平甚至成為某些單位的文化。

高教工會提出呼籲：一、政府各主管機關應對中央研究院此次職安問題及職場霸凌事件進行專案調查，要求管理層承擔責任並促成制度改進；二、中研院應建立獨立之勞工申訴管道「中央研究院勞工申訴評議委員會」，處理院內職員助理之勞動權益受損與職場霸凌等爭議；三、中研院應通盤檢討長期以來以一年一聘及低薪進用基層研究助理之營運模式，朝向長期穩定聘僱並提升專業訓練水準。