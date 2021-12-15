15日，在韓國傳出新確診，以及新冠重症患者又飆至歷史新高數量後，當地政府決定將恢復最嚴格抗疫政策，以避免社會擴大感染。

韓國官方最新數據，單日新增7850例，其中7828例屬本土案例，一舉又打破8日的新高7174例，使得總染疫數也增至約53.64萬例。同時，新冠重症患者也創單日歷史新高964人，明顯高於14日的舊紀錄906。

在疫歿者方面，韓國15日多增70人，未打破14日的最高紀錄94位，累計總數達4456位。另外，當地因新冠病毒致死的比率雖為0.83%，不過，從11月以來計算，致死率竟高達35.1%。迄今，韓國又有9位民眾被驗出是感染到Omicron病毒，這種新變種病毒株在當地的總病數也升至128例。

面對揮之不去的新冠疫情近有加重情況，嚇得韓國政府不敢再執行日前一直大推的與病毒共生政策。而更嚴格的社交禁令計畫，韓國政府預定在17日公諸於世後，會先實施兩星期再視情況而定。

韓國疫苗接種率方面，當地5200萬人口中，83.9%已打過第一劑，81.4%是完整接種者，15.5%也注射過加強劑。