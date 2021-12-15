匯豐銀行將明年的台股，列入首選市場之一。匯豐銀私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲解釋：由於全球數位轉型，在結構性因素下，台灣在半導體產業具有板塊優勢。匯豐環球私人銀行及財富管理北亞投資總監何偉華則強調，除了數位轉型外，科技新應用如元宇宙帶動的5G和大數據以及自動化等商機，台灣也有很好的機會。

范卓雲指出，我們預計2022年亞洲市場表現將保持穩健，自2013年的『退場恐慌』以來，亞洲經濟體的基本面大幅改善，即使聯準會退場和升息步伐將會加快，由於亞洲地區大多數國家的通膨相對溫和，而且貿易順差強勢，與之前的美國緊縮週期相比，亞洲央行在貨幣政策正常化過程中將保持審慎，不會急於升息收緊銀根。亞洲地區受供應鏈中斷的影響較小，因此通膨壓力遠低於美國和歐洲，目前亞洲的平均核心通膨率仍保持在接近歷史低位的水平。

匯豐環球私人銀行及財富管理北亞投資總監何偉華表示：「亞洲目前是全球科技創新中心，中國、日本、韓國、台灣及新加坡在5G技術、人工智慧、大數據、半導體、金融科技、自動化及醫療科技創新發展被公認為領導者。我們認為，隨著虛擬實境器Oculus 2的成功推出，市場應留意元宇宙應用端從遊戲拓展至社交網絡和健身應用的新趨勢。製造顯示器、Fresnel鏡頭、光學和相機的亞洲供應商將受益於元宇宙的創新應用。東南亞國家亦從近期環球供應鏈緊張狀況捕捉機會，成功吸引先進和傳統製造業的新投資。