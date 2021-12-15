大陸男星賈乃亮和李小璐結婚多年，4年前卻爆出女方與饒舌歌手PG ONE夜宿門事件，2019年底李小璐和PG ONE親密照流出，賈乃亮透過工作室承認離婚，3年來雙方都各自前進，賈乃亮卻多次被拍到情緒不穩，疑似走不出離婚傷痛，沒想到如今又傳出兩人復合消息。

賈乃亮和李小璐離婚後，意志消沉好一陣子，儘管將重心放在工作上，在看到路人求婚時還是忍不住失控暴哭，被外界猜測還沒放下李小璐，儘管他一度和女星王子文、金晨傳出緋聞，最後卻證實都是烏龍一場，讓他困擾的多次發文聲明澄清，就怕造成女方不悅。

李小璐自稱將重心都放在愛女甜馨身上。(圖/翻攝自微博)

另一方面，人氣跌落谷底的李小璐轉行當網紅，期間也是桃花不斷，緋聞滿天飛，但都遭到她否認，強調自己現在的感情生活就是女兒甜馨，前陣子她更被捲入吳亦凡的醜聞中，氣得反嗆要大家別亂說話，最近又傳出消息，她和賈乃亮已經悄悄復合。

賈乃亮疑似一直走不出離婚傷痛。(圖/翻攝自微博)

爆料指出，雙方離婚後一直保持友好關係，日前李小璐在社群平台上傳和甜馨在動物園玩的影片，掌鏡人就是賈乃亮，此外，兩人的結婚紀念日當天，李小璐也突然留言表示：「今天也很想你！」且就連杜江與霍思燕夫婦到三亞玩，拍攝的影片中都疑似出現他們兩人的聲音，之後兩人還先後在微博曬出海邊照，更以情侶裝出鏡，連影片背景音樂都一樣，引發外界瘋猜。