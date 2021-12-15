根據國際地產顧問公司萊坊（Knight Frank）發表2021年第3季「全球住宅房價指數」，全球主要56個國家及區域的房價平均漲幅高達9.4%，在扣除通膨因素後，南韓以23.9%的實質漲幅成為全球房價漲幅第1名，台灣則以6.9%的漲幅排名全球第23名的中段班。

萊坊「全球住宅房價指數」是根據各國官方統計機構或央行發表的房價數據，追蹤全球主要國家（或區域）的住宅價格表現。截至2021年9月的1年內，全球主要的56個國家及區域之房價平均年增率達9.4%，較上季微增0.2%，僅有馬來西亞及摩洛哥小跌，其中更有48%的國家及區域房價年增率超過10%。

其中，土耳其以年增率35.5%的驚人數字排名全球首位，南韓、紐西蘭、瑞典、澳洲等分居第2到第5名；國人熟悉的美國漲幅也有18.7%、加拿大17.3%、德國12.5%、英國11.8%、日本8.9%、新加坡7.5%、香港3.8%、中國大陸3.2%。

有鑑於今年各國通貨膨漲程度不一，扣除通膨因素後，土耳其房價年增率則大減至15.9%落到第4名，由南韓取而代之以23.9%的增幅出線，成為第3季全球房價漲幅之最，其次為瑞典的17.8%、紐西蘭的17.0%。台灣在不考量通膨時，位居全球第30名，屬於中後段班，但將通膨率扣除後一鼓作氣反超前8名，以年增率6.9%來到全球第23名的中段班。

瑞普萊坊市場研究總監黃舒衛表示，9.3%的年漲幅可能與消費者認知有落差，主要是這波漲幅多由預售屋、重劃區、二三線城市城市等價格低基期產品貢獻，尤其土地標售價格屢創新高，刺激預期心理，加速資金流向不受央行限貸管制的預售市場，而中古屋市場、雙北總價較高，相對比較牛皮，形成「北溫中南熱」，「預售拉動成屋」的兩種現象。

黃舒衛指出，台灣房市受資金面、產業面、成本面等三駕馬車帶動，市況沸騰。縱然從去年12月開始，央行就展開3波信用管制措施，今年更有內政部、財政部7月聯手力推實價登錄2.0、房地合一所得稅2.0上路，但仍不敵遞延買盤回籠及全球通膨氣氛炒作，全台房市價量全面創新高。

他也提醒，內政部加碼拋出新打炒房方向，包含私法人購置住宅及預售換約禁令、預售屋解約登錄作業等措施，預期未來半年預售屋市場在市場、政策雙重不確定下，價量很難再爆衝。但回歸產品本質面來看，預售屋低門檻、全新屋等特性仍受自住客喜愛，而建商成本也持續膨脹，再加上利率仍低，要期待未來1年房價修正，恐怕也不容易。