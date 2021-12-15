桃園市體育局全民運動科李姓股長，上周末赴中央尖山，原定12日晚返回桃園，但直到周一中午仍未返回工作崗位，手機也聯繫不上，體育局立即和消防局聯繫，與中部地區消防人員展開搜救，據悉熱愛運動的李男是獨自登山，最後基地台位置是11日下午在山屋附近，體育局上下都著急如焚，希望早日尋獲同仁。

37歲體育局全民運動科李姓股長未婚、熱愛運動，平時就愛好登山、路跑和自由車，11日凌晨2時前往台中市和平區勝光登山口、南湖溪山屋、香菇寮營地登山，預計12日晚間9點返回桃園，但直到13日中午仍聯絡不到人，體育局立即請消防局協助調查。

據了解，調查李男手機最後發話訊號，最後軌跡停留在12月11日下午1點半，地點在山屋附近，之後即關機狀態無法知道軌跡，台中市消防局也於13日晚間接獲李弟的報案，請求協助搜尋。

台中市消防局14日已派出1車4人至勝光登山口和南湖溪山屋沿線搜尋，桃園市消防局也出動1車5人會合，搜救人員原定15日早搭空勤直升機搜救，但因天候不佳、雲層太厚未降落，目前已返回東勢，將待雲開、天候狀況許可再起飛。

李家人、體育局長莊佳佳和同仁都著急如焚，直讚李姓同仁表現很好，平時認真負責，希望能早日尋獲，平安回家。