台北市消防員的一日正常工時是8小時，但台北市的消防員卻要以24小時的加班時數才能夠折算一日的補休，北市議員徐巧芯與消防員工作權益促進會呼籲檢討外補休制度及基層消防團體應參與防護小組。北市消防局今回應，明年起基層代表加入防護小組，補休制度會參考外界意見。

徐巧芯與消防員工作權益促進會上午在議會開記者會，徐巧芯說，根據中央、地方消防勤務實施要點，服勤人員都是以8小時工時為原則，但是北市消防員要申請一天補休，要以24小時加班時數去折算，對比其他輪班制公務人員，相當不公平、不合理，北市應該作為領頭羊，站在比其他縣市超前立場以8小時計算。

邱威傑表示，根據《公務人員安全及衛生防護辦法》的規定，消防局各機關應該要組成防護小組，但只有科長以上的人參加會議，缺乏基層代表，第二是沒有職場環境安全專家一起參與會議，也沒有定期會議，小組形同虛設，也無法針對職場本質性問題有實質上的建議。

北市消防局副局長畢幼明表示，外勤消防員是「勤一休一」上一天休息一天，上班日前後是休息的，若改為8小時補休1天，超勤時數能1次休3天，等於一共可休9天，補休制度會參考外界意見，並依相關法令討論實際執行可行性方向。另外，防護小組委員確實由各科室主管擔任，明年起基層代表將可進防護小組反映意見。