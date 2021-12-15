四大公投案將於18日投票，藍綠鎮陣營也都全面動員，展開街講活動。懷有身孕的國民黨發言人李明璇日前在臉書透露，自己在高雄市三民區松江市場街講時，原本以為這裡很綠，但還是有好多買菜的阿姨、阿伯圍觀，甚至紛紛對她豎起大拇指，令她相當感動；她說，國民黨沒有5800萬特別預算補助宣講，只能靠自己的力量，去爭取更多民眾的認同。

李明璇13日在臉書分享，自己在松江市場街講的狀況，她說，只要有人對她比讚的時候，都會讓她喊得更起勁，而且十字路口的紅綠燈交替不斷，自己更停不下來、不想收工結束，因為心裡總想著，要是能再多講一次，就能多讓一批停等紅燈的路人聽見，12/18對台灣的未來有多重要。她更提到，自己就站在很綠的三民區市場，但還是有不少人對她比讚表示支持，高雄不能被放棄。

李明璇指出，我們沒有辣妹舞團、沒能吃香喝辣，更沒有5800萬特別預算補助宣講，只能靠自己的力量，去爭取更多民眾的認同，一個人的力量實在很渺小，所以必須拿出決心、更賣力的付出；她也呼籲大家12/18一定要出門投票，蓋下4個同意。