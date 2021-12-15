全球保健領域正興起植物基風潮，台灣稱之素食，由英國FoodBev Media與世界植物基食品會議和博覽會聯合舉辦的「世界植物基大獎」（World Plant-Based Awards），大江生醫（8436）黃金配方益生質Golden Formula，榮獲本屆最佳植物基功能性產品，預計將能在歐美益生菌市場斬獲佳績。

大江生醫指出，世界植物基大獎（World Plant-Based Awards）是全球知名植物食品領域年度大獎。共設有最佳肉類替代品、最佳牛奶替代品等15個獎項。

其中，最佳植物基功能產品大獎（Best plant-functional product），更是唯一獎勵當代保健食品領域出類拔萃的植物基產品獎項，評審委員會審議了來自20個國家的110份作品，大江生醫的黃金配方Golden Formula脫穎而出雀屏中選，成為台灣第一家奪獎得主。對擴增歐美益生菌市場商機增添利多。

益生質是影響腸道菌相環境的關鍵，大江嚴選黃金配方益生質，有助腸道內新世代益生菌Parabacteroides goldsteinii（PG菌）生長，調整腸道菌相，改善腸漏症、瘦身減脂以及幫助排便。

大江生醫指出，大江黃金益生質配方，包含果寡糖、菊糖，並搭配獨家專利IBD原料-奇異果酵素，三項元素以黃金比例混和，專一性提供腸道內PG菌生長所需的營養物質，並提升PG菌4倍生長量。

經臨床實驗證實，在服用黃金配方益生質4周後，讓平均體重減少1.1kgw、全身體脂肪減少0.8％、軀幹體脂肪減少0.9％、腰圍減少3.2cm以及讓小腹脂肪量明顯變少。同步蒐集受測者反應體感效果，在服用黃金配方益生質4周後，可改善受測者排便困難度、減少排便時間、促進腸道蠕動頻率以及使排便順暢。