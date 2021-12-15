台鐵局新引進EMU3000新城際列車的商務艙「騰雲座艙」14日開放訂票，短短幾個小時幾乎銷售一空，截至11點，僅剩下4％的座位。

EMU3000將在29日上線營運，台鐵調整6班次列車以EMU3000型編組開行，包含408、426、438、411、421、441次，列車共有12節車廂538席座位，其中第6節車廂為騰雲座艙有30席座位。

1日一般車廂搶先開放訂位，騰雲座艙於15日零時，開放29日至2022年1月12日的車票預訂，後續依現行訂票規定逐日開放訂票。台鐵運務處處長陳裕謀15日說，目前騰雲座艙售票狀況良好。

台鐵官員表示，統計到11點，共賣出了2538張騰雲座艙車票。12月29日至1月12日共2700個座位，其中以試行首日的408車次最為暢銷。

餐飲服務方面，騰雲座艙精選優質點心、飲品，旅客透過台鐵APP或官網預定車票時（需於前1日17時前），就可以預選餐點及飲品。當日購買騰雲座艙車票之旅客，則提供列車上實際備用之餐飲品為主。

餐點部分為5品項擇1，包含騰雲座艙限定台鐵便當（僅供應騰雲座艙，不於其他列車及車站販售）、哈根達斯冰淇淋、微熱山丘（鳳梨酥+蘋果酥）、福義軒香辣蘇打餅、或檸檬薄片餅。飲品部分4品項擇1，包括星巴克派克市場黑咖啡、特濃咖啡拿鐵、騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水、或EMU3000型設計款瓶裝水。

至於騰雲座艙票價，內含餐飲及服務，遠程票價僅約為一般座位票價的1.4倍，有遞遠遞減之優惠。惟不發售里程50公里以內車票，主要車站票價台北-花蓮為796元、台北-台東為1145元

交通部部長王國材日前試乘EMU3000時表示，台鐵將朝向車種簡化對安全改革很重要，其中城際列車包括EMU3000、普悠瑪及太魯閣，另外還有區間車EMU900；預計2023年區間車全數到位、EMU3000在2024年全數引進。