品牌廠華碩（2357）近年投入AIoT領域、聚焦開創軟硬整合應用，於即日起在南港開展的2021台北國際自動化工業大展中，華碩並以「智慧製造解決方案專家」為主軸，鎖定智慧工廠現場管理五要素：人（Man）、機（Machine）、料（Material）、法（Mothod）、環（Environments），展出以全方位角度切入工廠智慧化的應用解決方案。

其中，透過AI機器視覺瑕疵檢測的智慧視覺軟體工具包「AISVision」，較傳統AI專案建置節省80%開發時程，同時搭載快速建模異常檢測（Anomaly Detection）功能，AISDetector異常波形分析應用軟體1分鐘即可快速建立模型，即時執行生產線上動件品質分析，未來也將持續突破全方位智慧工廠應用，提供世界級智慧產品與服務，推升產業競爭力。

華碩首次亮相的最新智慧邊緣電腦PE1000N，最高搭載NVIDIA Jetson Xavier NX模組，採無風扇系統設計，具備工業用的DIO、COM、CAN BUS、M.2、mini PCIe 等豐富I/O連接埠，提供高擴展能力，同時擁有絕佳運算力和低功耗，滿足各類工業 AI 解決方案，如瑕疵檢測、交通監控等工業自動化運行需求。

同樣新登場的人工智慧設備診斷ASUS IoT PHM（Prognostic and Health Management），使用者僅需依照實務經驗，將異常事件標記與分類，觸發AI學習，無需GPU加速即可在3分鐘內針對各設備建立專屬AI模型，監測設備運行狀態；當設備發生異常狀況時，ASUS IoT PHM便會主動通報。採用跨平台Web架構，提供彈性化的建置方式，方便安裝於地端或是雲端環境，確保資料的安全性。

其它包括AI工廠智能化、動件品質分析與異常檢測、EHS智慧工業安全防護平台、AICC遠端設備管理、人臉／車牌辨識等各種智慧應用解決方案，也將在展場同步展出。

另由華碩智慧物聯網以ASUS AISVision與ABB機器人合作整合的ABB IRB1200智慧檢測方案，亦於ABB展區共同展出。透過機器手臂上的光源模組拍照，進行產線多面產品品質檢測，優化生產流程，提高瑕疵辨識效率與精準度。此解決方案適用電子製造、金屬加工、塑膠成型等少量多樣生產線產業，輕鬆快速佈署，加速工廠數位轉型。