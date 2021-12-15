9月起農委會禁止廚餘養豬期間，各級環保單位積極收運處理廚餘，有效防堵疫情擴散，環保署為了表揚嘉許地方政府在廚餘回收處理工作上所做的努力，以及防堵非洲豬瘟的辛勞，14日在雲林縣舉行110年度廚餘回收處理績效考核績優縣市頒獎典禮，由環保署環境督察總隊李健育總隊長代表署長，頒發獎座給績優地方環保機關，以表達最深之敬意。

環保署表示，國內廚餘回收後再利用方式，養豬佔46％，堆肥及生質能源廠佔54％；為提升各縣市廚餘自主處理及清運量能，自106年起，已投入新臺幣18億元補助各縣市設置廚餘收集清運及處理相關設備及設施。另外國內推動廚餘生質能源化部分，亦有具體成果，包括臺中市外埔綠能生態園區已於108年7月9日正式營運，桃園市觀音生質能中心預定於今年底啟用，未來亦將透過跨部會合作，利用養豬場及下水道之厭氧消化系統共消化處理廚餘，產製的沼氣透過發電，成功轉為綠能。消化後所產生的沼渣沼液，推動還肥於田，讓資源充分有效運用。

環保署表示，此次共頒發6個獎項，獲獎單位計有16縣市，分別為回收成效卓越獎由臺南市、金門縣、澎湖縣獲得；設施運作卓越獎由桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣獲得；創新應用卓越獎由新北市、花蓮縣獲得；發展規劃卓越獎由臺中市、嘉義縣獲得；緊急應變卓越獎由新北市、臺北市、宜蘭縣、臺南市獲得；最佳進步卓越獎由雲林縣、臺東縣、屏東縣獲得。

環保署表示，本年度的考核評鑑是特別邀請在環保及農業領域相當熟稔的學者專家擔任考核委員，除針對各縣市整體廚餘回收處理成效進行綜合性考核外，亦特別針對今年9月廚餘禁止養豬期間，各地方環保單位加強廚餘收運處理及緊急應變處置能力予以評核。李總隊長表示，此次廚餘暫時停止餵養豬隻期間，為確保國內廚餘清運及處理不受影響，全國環保單位總動員，啟用174處指定地點集中收集每日產出廚餘共4萬1700公噸，送至環保單位處理設施處理，在不改變民眾既有回收習慣下，有效協助防堵非洲豬瘟疫情擴散。

本次考核績優縣市對於廚餘回收處理推動工作都能因地制宜、各自發揮特色，並且在暫停廚餘養豬期間發揮緊急應變處理能力，例如臺南市積極回收廚餘，擴大廚餘高效堆肥設施處理量，在應變期間妥善處理大量廚餘；新北市與畜牧場合作，進行全國第一個廚餘與畜牧糞尿共消化試驗，提高沼氣產氣率及發電量，為循環經濟之楷模；其餘獲獎縣市，以改善廚餘處理投入口、調派翻桶式堆高機、卸料專用鋼槽等緊急措施，提高進料效率，讓各指定處理地點皆能順暢接收廚餘無虞。