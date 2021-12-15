全球資金充沛，持續流向投資市場。據金管會統計，11月國際板債券再增10檔新債券、發行金額10.29億美元，而到12月14日為止，今年國際板債券發行量累計達200檔，創國際板開板15年來的單年發行檔數新高，累計發行金額413.6億美元，全年應會是歷年第三大發行量。

今年到11月底，國際板債券提前贖回檔數共56檔，累計贖回金額113.89億元，12月僅一檔債券觸及可提早贖回，規模2億美元，即便這檔債券也提早贖回，今年國際板債券提早贖回量僅2020年的25％左右。

因為發行量持續增加、提早贖回債券減少，據金管會統計，到11月底，國際板債券流通在外檔數有759檔、流通在外發行量是2032.21億美元（即約新台幣5.65兆元），檔數及金額都續創歷史新高；而這些債券有近8成握在壽險公司手中。

國際板債市是金管會成立初期希望台灣資本市場不要被邊緣化，推出的境外美元市場，原本是要有外幣債市及外幣股市，但首波僅先推出美元債市，主要供機構投資人投資，並希望台商亦可到國際板發債籌措外幣，作為海外營運資金，後來再加上人民幣計價的寶島債，希望成為另一個離岸人民幣中心，但發行量始終不高。

直到2014年6月保險法開放保險業投資國際板債券，可不計入國外投資限額，國際板才算蓬勃發展，有了壽險資金挹注，2016年共有175檔國際板債券發行、發行金額493.73億元，當時即創國際板開板10年來，發行檔數及金額的歷史新高。

但隨著金管會控管壽險資金投資的國際板債券可贖回年限必須逾5年以上；立法院要求控管投資額度，隨後設下加計國外投資不逾可運用資金65.25％的上限後，國際板發行量也隨之衰退。

2020年美元利率因新冠肺炎出現急降，國際板債券大量提前贖回，當年共贖回159檔債券、金額共458.48億美元，造成壽險公司現金部位大增、資產與負債匹配度下降，急著尋找美元投資標的，因此2020年有195檔債券新發行，金額共601.56億元，在贖回潮下再創年度發行檔數及金額歷史新高。

今年提前贖回檔數少了64％、提前贖回金額更少75％，但因資金仍多，發行檔數首破200檔，發行金額可望創史上第三高。