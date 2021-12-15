宜蘭傳藝中心有全新旅宿餐食體驗，國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區的ROT經營團隊全聯善美的文化藝術基金會，2021年與煙波集團攜手合作營運園區習藝旅宿，煙波集團以「煙波花時間-宜蘭傳藝」品牌投入，並自12月15日起試營運，將於2022年1月21日正式開幕。

煙波集團表示，「煙波花時間-宜蘭傳藝」，自「夜宿蘭陽藝城 漫遊古味巷陌」概念出發，住宿區有雙人房、四人房、上下舖四人房、六人套房、花時間套房等不同房型。餐飲則由煙波廚藝團隊以「吃一頓人情豐滿的當代臺灣菜」為核心精神，將台味名菜結合蘭陽好米與在地食材，推出經典老饕料理，為旅人創造充滿濃厚懷舊氣息的慢饗食空記憶。

財團法人全聯善美的文化藝術基金會秉持「傳承傳統藝術，共創善美生活」之企業使命於2015年11月成立，透過非營利性質基金會營運宜蘭傳藝園區，將利潤全數再投入園區，以提升傳統藝術及健全環境發展。營運成效受到產官學界肯定，2021年接連榮獲第十五屆文化部文馨獎金獎、第十九屆財政部金擘獎肯定，更在金擘獎評選中一舉囊括民間團隊獎優等獎、公益獎、雙語卓越獎三大獎殊榮。全聯善美的文化藝術基金會與煙波集團攜手展開新的合作，將合力打造習藝旅宿心體驗，讓傳統藝術走入日常生活，在生活中感受傳統藝術的美好。

煙波集團於宜蘭地區深耕多年，有以黃金雙泉及日出海景聞名的蘇澳四季雙泉館、跳脫傳統以粉紅泡泡為概念主軸的宜蘭館，特於今年首度跨界與全聯善美的文化藝術基金會攜手合作園區飯店營運。除持續秉持煙波企業精神，也將雙方多年累積的品牌經營能量與豐富資源，結合宜蘭傳藝多元的國寶技藝與文創活動，共同打造全臺獨一無二的藝城古遊旅店，將臺灣傳統藝術以文化轉譯方式推廣給更多旅人。