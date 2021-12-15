高捷公司將於12/18晚間7點，假高捷中央公園站舉辦「2021高雄捷運公益交響音樂會」，以高捷輕軌少女隊攜手各動漫系列名曲為主題，為大家帶來最熱血澎湃的音樂之夜，期待藉由這些曲目喚醒大家的熱情，迎向充滿希望的全新未來～「Animation Best！動漫，最高！」。

高捷強調，該公司歷年來舉辦多場不同類型的主題音樂會，企盼透過音樂號召，讓更多人感受高雄、高捷的在地感動，繼大受好評的「2018仲夏夜動漫交響音樂會」、「2019 Fantastic Movie Themes公益交響音樂會」之後，歷經2020年防疫考量一度停辦，現今防疫有成，終於在2021年底再次邀請全國重磅級管弦樂團-南台灣交響樂團以及網路當紅音樂演奏家RuRu與品舒共同演出。

高捷總經理王亞洲表示，年底除了公益音樂會，高捷還將陸續推出知名IP主題列車及主題車站、配合五月天跨年及台灣燈會在高雄活動，讓高捷系統洋溢幸福歡樂氛圍。活動詳情，歡迎持續鎖定高捷官方網站或臉書查詢。

今年高捷公司第三度邀請南台灣交響樂團演出「2021高雄捷運公益交響音樂會～Animation Best！動漫最高！」，以交響樂重新詮釋輕軌少女隊、進擊的巨人、新世紀福音戰士、太空戰士7、火影忍者疾風傳、獵人、鬼滅之刃、航海王及高捷少女等動漫畫節目主題曲，音樂會中穿插精彩聲樂、Cosplay動感舞蹈表演(由KIRABASE扮演輕軌少女隊、HINAKO&月讀女僕扮演高捷少女)及EvolutioN舞團螢光棒熱力演出，帶來聽覺與視覺的雙重饗宴。音樂會除了規劃主舞台區，還有現場轉播區及網路直播(輕軌少女隊IG、高捷YouTube頻道)，邀請現場民眾及線上網友一齊歡度週末夜。音樂會免費入場，歡迎各世代不同朋友，搭乘捷運前往同樂。

為響應公益，高捷公司除邀請中鋼集團教育基金會、聯邦商業銀行鼎力贊助，共同推動城市藝文活動外，當日晚間六點起販售愛心節目單(新台幣200元/份，每份附贈輕軌少女隊特製版一卡通一張。數量有限，售完為止)，力行「一次公益不算少，二次公益更美好」理念，義賣所得結餘款由高捷總經理王亞洲現場致贈給中華民國喜願協會代理執行長陳欣蕙，一起傳遞城市新幸福。