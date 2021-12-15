投資人關係的經營，一直是全球每一家控股公司的重要工作；亞泥15日指出，亞洲水泥的子公司亞洲水泥（中國）控股公司，長期經營投資人關係有成，今年榮獲全球投資者關係權威媒體《投資者關係》雜誌（IR Magazine）「大中華地區原物料產業最佳投資人關係」獎項肯定，成為大中華區唯一獲得此一殊榮的水泥公司。

亞洲水泥（中國）控股公司副董事長徐旭平，日前代表亞泥在2021年《IR Magazine》大中華區線上論壇暨頒獎典禮上受獎時指出，水泥與人類社會共存共榮兩百餘年，亞泥將持續努力，共創產業與社會的永續繁榮，並以完整與即時的資訊揭露，面對投資人及股東，落實公司治理。

《IR Magazine》是世界級的經濟學人雜誌，在1988成立的全球投資者關係權威性刊物，每年在全球各大區域舉辦最佳投資人關係選拔，表揚全球在投資者關係方面表現傑出的專業人士與企業。

不同於一般獎項，是由主辦單位邀請專家學者評選，這次亞洲水泥（中國）控股公司所獲得的獎項，是由數百位第一線的投資分析師、經理人等專業投資者投票評選產生。亞洲水泥（中國）獲得這個獎項，意味著是國際投資人對公司的經營、策略與投資人關係服務的專業，所給予的肯定。今年在「大中華地區原物料產業最佳投資人關係」獎項，除亞泥（中國）外，被提名的還有深圳、香港與台灣的上市企業，但是在競爭激烈的投票評選下，最終由亞泥（中國）出線，贏得獎項。