智邦科技（2345）將「Making Partnership Work」理念延伸到對土地、社會、世界共生群體的關懷，並自2020年起投入石虎田流域收復計畫，2021年智邦與供應商夥伴攜手擴大收復面積，榮獲經濟部「110年Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」特別獎-環境永續組以及採購獎-參獎之雙獎殊榮肯定。

2019年智邦響應政府台商回流政策，於苗栗增設多條生產線，超過千名同仁在此服務，苗栗成為智邦第二個家。懷著回饋當地的心願，2020年3月宣布與苗栗石虎田流域的農家合作，響應社會創新組織-八百金股份有限公司的石虎米流域收復計畫，於通霄楓樹里正式立牌契作兩塊石虎田，分別命名為「生態饗樂園」、「多元共享水田」，為契作面積最大的企業。

智邦深知友善生態友善環境的行動需要企業的持續支持，除了要求自身必須連續三年與八百金簽訂石虎米契作，更應該號召夥伴投入，擴大影響力。因此智邦於2020年10月的供應商大會，與合作夥伴分享石虎米收割後的成果，以及收復石虎田生態流域的理念交流，陸續獲得熱情回應，因而促成了2021年春天有更多熱血的夥伴加入石虎田流域守護者的行列。2021年4月宣布供應商合作擴大石虎田流域契作認養面積，由原本的2.49公頃，擴增至5.1公頃，合計參與的上下游合作夥伴家數達到27家。

八百金股份有限公司以「流域收復」為核心精神，致力打造無農藥的生態村。石虎消失的原因除了新聞上看到的路殺，還包括捕食受農藥危害的獵物，以及農民為保護家禽使用捕獸夾或毒藥傷害石虎。因此，八百金推出的楓樹窩石虎米生態農業品牌，透過企業支持農家以友善耕作方式種植的有機稻米，保護石虎及其棲息地生態，讓石虎和當地居民、農民、以及整體環境永續共生。無毒友善的農地復護育出豐富的棲地生態，逐漸有石虎、食蟹蒙、竹雞等野生動物出沒，期望未來石虎的數量能因此加速成長。

目前智邦再次號召熱血的供應商夥伴參與2022年度的石虎米契作，一同守護石虎田流域，打造野生動物、當地農民以及整體環境永續共生的「生態饗樂園」。