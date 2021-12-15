上海商銀一向重視ESG，關心環境保護並積極履行企業社會責任，近四年來與上海商銀文教基金會合作，連續在北、中、南各地區舉辦淨山、淨攤、宣導友善耕種及環保救地球等「愛地球環保系列活動」， 12月11日再共同舉辦「愛地球．外木山淨灘公益活動」，由總經理林志宏帶隊，為海洋環境盡份心力。

上海商銀表示，這次仍結合上海商銀文教基金會、上海商銀愛心志工及關係企業台灣中國旅行社員工，共同舉辦「愛地球．外木山淨灘公益活動」。活動選定基隆外木山海灘淨灘，包括上海商銀150多名員工及眷屬一同參加，並與國立海洋大學合作共同宣導海洋環境保護的重要性，教導大家如何做海洋垃圾的分類及介紹藻類對海洋的重要性。這次公益活動對員工年幼子女也是良好的示範教育，並且可欣賞北海岸風光美景，可說是一舉數得。

上海商業儲蓄銀行總經理林志宏指出，近幾年來氣候變遷，造成地球暖化與天候異常的情形愈來愈嚴重，該行為善盡企業公民的社會責任，發揮金融對產業的影響力，除推動實施節能減碳、無紙化作業，以及淨山、淨灘與贊助校園護樹計畫外，也將ESG納入授信與投資的評估，明年也將加大推展綠色金融的力度，提高綠色授信與綠色投資的業務比重，並加強推展綠色理財金融商品。

今年MSCI評列上海商銀為ESG A級的銀行，商業周刊也評選上海商銀為台灣減碳100強。林志宏強調，推動環境永續發展，創造良好的永續價值，是該行重要的營運策略，未來也將持續與上海商銀文教基金會共同舉辦「愛地球環保系列活動」，持續加強宣導環保意識以及生態保育的觀念，減少環境的污染，為台灣美麗的海洋及山林盡一分心力。