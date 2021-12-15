禾馨診所執行長蘇怡寧及妻子被8旬父親提告遺棄蘇母。台北地檢署偵辦後，認為蘇母尚有多筆房地、存款等且另有子女照顧，蘇怡寧夫婦不構成遺棄罪責，將2人不起訴處分。

蘇怡寧父親提告指出，蘇怡寧的母親自民國105年間因跌倒更換人工關節，但開完刀後感染葡萄球病菌，身體就變的很虛弱，現在都躺在電動床上，生活無法自理，蘇怡寧與陳姓妻子均未予探視或支付扶養費、提供生存所必要扶助，涉犯刑法第294條第1項遺棄罪嫌。

北檢調查，蘇父於101年退休後，領有退休金約600萬元，蘇母以前是國中老師，約於25年前退休，每月領有退休金約4萬餘元，名下還有多筆房地、存款、股票及利息、股利等。

檢察官指出，蘇母雖已年邁並患有疾病，但審酌蘇母現有固定住所，且生活起居有人照料，而醫療費用、生活開銷均有蘇父及蘇母的退休俸、存款、利息、股利等作為支付，認為蘇母應該沒有不能生存的情形。

另外，蘇父在偵查中表示，他與蘇母育有2個兒子、1個女兒，長子是蘇怡寧、另有1子1女，蘇怡寧雖然完全沒有關心、照顧母親，但他的弟弟、妹妹每2、3天就會回家看母親，如果蘇母要去醫院，會輪流陪伴，每週六也會回家陪母親吃飯，且經常會買營養品及水果給蘇母。

北檢認為，蘇母既然已經由蘇父、看護及蘇怡寧的弟弟妹妹照料，蘇怡寧夫婦縱有未克盡扶養義務情事，蘇母的生命也不致發生危險，蘇怡寧夫婦被控遺棄罪罪嫌不足，予不起訴處分。