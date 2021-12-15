15款惡意App。（圖／摘自sophos）

現在手機App五花八門，隨意亂下載恐踩雷！英國安全軟件和硬件公司「Sophos」警告，Google Play商店中有15款惡意App會假裝是有用的工具騙你下載，接著就會不斷跳出惡意廣告，最煩人的是用戶很難找到這些App的藏身之處，因此最終恐只能透過將手機恢復成原廠設定才能解決。

英國安全軟件和硬件公司「Sophos」表示，Google Play商店中有15款App會偽裝成是「有用的工具」吸引用戶下載，但當用戶成功下載後，就會不斷跳出惡意廣告，試圖賺取廣告收益，最慘的是用戶還沒有辦法從手機桌面上找到這些App將其刪除掉。

Sophos透露，這些App在Google Play商店中的評價多是負評，因此要下載前多留意下評論，可能就會發現端倪。此外，有些惡意App很狡猾，會裝得很像是Google的圖示，這時候只能從檔案大小發現不同之處。

總而言之，還是不要隨便下載來路不明的App比較好，但如果已經不小心下載了這類型的App，但也無法從手機桌面找到它們的藏身之處，因此沒有辦法手動操作刪除這些程式，最後就只能靠著將手機恢復原廠設定來解決。