烏日區南里里日前使用焚化爐回饋金舉辦感恩餐會席開75桌。市議員李天生15日質疑違反回饋金使用規定及行政中立。市長盧秀燕指出，市府沒有行政不中立，市府尊重地方決定，台中市長年以來都是這樣運用，選舉期間，希望大家尊重公務人員，市府的確遵守行政中立。

盧秀燕強調，市府沒有行政不中立，公務人員受行政中立法規範，但是民意代表不是行政中立法規範對象。（陳世宗攝）

李天生質詢說，南里里使用焚化爐回饋金，分別於12月6日舉辨「風雨運動場啟用典禮」，12日舉辨「風雨操場落成感恩餐會」，另外社區發展協會訂18日再舉辨「110年度南里里民文康聯誼活動」；感恩餐會共辦75桌、每桌4千元共花30萬，只邀請特定政治人物到場涉嫌違反行政中立。

李天生強烈質疑說，焚化爐回饋金為政府公帑，使用在舉辨餐會菜色豐富，同時還有外地人網紅「音地大帝」參加享用，如此花費涉嫌違法，行政中心及特定對象難杜悠悠之口。

民政局長吳世瑋說，焚化爐回饋金使用，需要提報計畫並經監督委會審查通過，如何使用尊重地方意見，並交由里長來主導；超過10萬元活動委由公所代辨理發包，參加對象完全由里長主導。

環保局表示，烏日焚化廠回饋金預算編列於烏日區公所，由各里辦公處提使用計畫後，經回饋金運用審議委員會審議通過後執行；依回饋地方自治條例第7條規定，回饋金可運用於「回饋區居民文康、體育、藝文及敬老慈幼等活動事項」等範圍，只要運用範圍符合規定，環保局均尊重地方決定。

盧秀燕強調，市府沒有行政不中立，公務人員受行政中立法規範，但是民意代表不是行政中立法規範對象；針對回饋金的使用，市府尊重地方決定，台中市長年以來都是這樣運用，選舉期間，希望大家尊重公務人員，市府的確遵守行政中立。