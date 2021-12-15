中研院P3實驗室爆發研究助理確診案，讓國內暫時平息的本土疫情再次掀起波瀾，台北副市長黃珊珊15日在臉書表示，這幾天防疫巴士採檢的1447人全數陰性，還幫163人打了疫苗，是不幸中的大幸，暫時放心疫情沒有擴大的跡象。

黃珊珊稍早於臉書發文，表示自己周一再次去中研院準備了檢疫車與疫苗注射站，讓未打疫苗的員工可以儘速補打，增加疫苗覆蓋率。這幾天防疫巴士採檢的1447人全數陰性，還幫163人打了疫苗，可以說是不幸中的大幸，可以暫時放心疫情沒有擴大的跡象。

台北市副市長黃珊珊。（資料照）

黃珊珊表示，發生事故的P3實驗室所在地的基因體中心大樓，有300多位工作者，第一圈接觸者都已經匡列居家隔離，目前採檢全為陰性，該實驗室的環境檢測有多處檢體為陽性，環境被污染，所以我們還是採取高規格，要求整棟同仁都要全數採檢，避免有漏網之魚。

至於最近中央公布的案例16859，黃珊珊指出，因為是在旅館居家隔離14天期滿後採檢陰性解除隔離，之後卻在自主健康管理時期確診，CT值只有12（病毒量很高），但已在社區自由活動幾天了。市府已經匡列相關接觸者進行篩檢，希望一樣可以守下來讓民眾放心。

黃珊珊說，病毒現在還能止於境外，隨著Omicron讓疫情增添了更多不確定因子，應做好準備堵住任何可能的破洞。她呼籲，除了要勤洗手、保持社交安全距離，最重要的是完整接種疫苗，尤其國內施打疫苗速度趨緩，請大家務必接受完整接種2劑疫苗，才能保護自己保護他人。