45歲李姓男子昨下午1時許開車行經土城區學成、裕民路口，綠燈時卻停在路中，土城警分局員警發現他正在用手機，上前攔查發現竟是北市警局協尋的毒品人口，但李男拒絕下車並往板橋方向行駛，還一路逆向闖紅燈撞傷路人游姓夫妻，員警在副駕駛座下及李男背包查獲毒品，依公共危險、過失傷害及毒品等罪嫌，將他移送新北地檢署偵辦。

土城警分局指出，李男駕駛自小客車一路逆向、闖紅燈危險駕車，行經板橋區南雅南路二段142巷口違規闖紅燈，左轉時擦撞到路人游姓夫妻，造成游男右小腿輕微擦挫傷、游妻左腳開放性骨折、頭部受創，目前送亞東醫院觀察治療中。

李男撞傷夫妻後沒下車察看，把車開到板橋區華東街122-22號前棄車逃逸，逃至鄰近社區大樓內藏匿，警方於下午1時55分到社區地下室查緝將李男逮捕歸案，李男逃跑時跨越社區圍籬致雙腿受傷，已由員警戒護至亞東醫院就醫。

員警在李男汽車的副駕駛座下及背包查獲海洛因1.15克、安非他命14.61克、毒品咖啡包29.56克及安非他命吸食器1組，全案依涉犯公共危險、過失傷害及毒品等罪，移送新北地檢署偵辦。