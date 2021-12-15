臺灣師範大學表藝所教授夏學理去年指臺師大涉「黑箱招聘」，並告發校長吳正己涉嫌偽造文書。事後臺師大及吳正己認為夏學理批評不實，反告夏學理妨害名譽，台北地檢署日前依妨害名譽等罪起訴夏學理。夏學理15日強調，他是告發本案的「吹哨人」，結果反被起訴，他對於遭起訴一事表示不服。

夏學理另在臉書發文，指臺師大人事室主任曾對北檢檢察官證稱，自2013年以來，臺師大以監察院認定之「不當要求各系所，於公開招聘師資前，須提供擬聘參考人選名單」，涉有違失之方式，聘任的新進教師案，總計有306人。

夏學理並呼籲自2013年以來，所有曾經向臺師大申請教職未果的「被害人」們，與他聯繫，他願意出錢出力，協助所有「被害人」，向臺師大提起集體訴訟。

夏學理表示，他針對此案，曾向監察院陳情，他最近收到監察院函覆，本案經監委包宗和、蔡崇義調查後，認為校長個人可以操控教師聘任人選，顯已失去大學自治精神。

他說，他是為了憲法保障的工作平等權，以及台灣下一代著想，依據《刑事訴訟法》第241條規定「公務員因執行職務，知有犯罪嫌疑者，應為告發。」他當時身為台師大所長，是依法提出告發，卻反遭起訴。

夏學理是於去年向北檢告發，指臺師大校長吳正己去年5月4日發函校內各院所，要求全校須在「尚無員額」情況下對外徵才，由校長審查、挑選後才核給員額，認為函文違法，並稱已故前立委盧修一次女、音樂家盧佳君就是因此「被做掉」。

臺師大去年回應，指近來特定人士針對校內教師聘任制度提出批評均屬不實指控，事後臺師大及校長吳正己均提告夏學理妨害名譽。北檢上周偵結起訴夏學理。