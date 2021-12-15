台北市長柯文哲今天爆料，有一批莫德納疫苗被放到過期，會有這樣的狀況就是中央疫苗政策一團亂，他認為指揮中心很多政策都「政治凌駕專業」，並批衛福部長陳時中「本來就沒有專業」。陳時中回應表示，目前全國共剩下11萬劑莫德納疫苗將在21日到期，其中北市僅1.7萬劑，全台至今沒有任何一劑莫德納因為過期被銷毀。

柯接受廣播節目《千秋萬事》專訪時，提到，北市有一批莫德納疫苗放到過期。而會有這樣的狀況就是中央疫苗政策一團亂，政策凌駕專業，對於陳時中本人？柯不客氣說「他是本來就沒有專業」

陳時中今天出席立法院衛環委員會，休息時間媒體詢問，是否有過期的莫德納疫苗分到北市？陳時中說，沒有啦，雖然21日前有壓力，但北市目前分到1.7~1.8萬劑左右，新北市也有3萬多，而新北市在前段幫忙消化很多，因此中央也會幫忙調配，不要讓疫苗過期。

陳時中說，全國至今沒有任何莫德納疫苗過期銷毀的狀況，目前21日前到期的疫苗約有11萬劑，壓力是比較大，其中台北市有1.7萬，希望不要打不完，大家積極打。

至於遭批沒有專業，陳時中笑回，疫苗調配是物流的專業，怎麼施打是專家委員的專業，指揮中心是負責協調業務，目前都執行得很順利，雖然面臨進貨高高低低，時多時少，但都有客克服困難。