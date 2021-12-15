原民部落大學課程涵蓋教育、生活、經濟與文化四大項目，教導民眾學習原民傳統技藝。（李京昇攝）

苗栗縣原住民族部落大學設校至今已邁入第17年，今年開設34門基本型課程，盼透過學習課程，傳承原住民文化與精神，縣府14日舉行學習成果展示，縣長徐耀昌等人到場共襄盛舉。

原民部落大學是由縣政府教育處和原住民族事務中心聯合創設，並結合原住民國中小學、原鄉社團、協會等來開辦課程，包含教育、生活、經濟與文化四大項目。

比如泰雅口簧琴世遺傳習課程，邀請國寶級梁玉水授課，除了教大家如何製作口簧琴，還有講述口簧琴對泰雅族人的意義，是舞蹈伴奏、男女訴情、溝通傳話的特有樂器。

或像是台灣馬巴都安生活文化藝術協會，開辦藍染、編織等課程，並給薪讓二度就業或是想學一技之長的原民學會謀生能力，又可將傳統技術流傳下去。

協會課程老師吳苙萍說，近幾年各個部落發展林下經濟，種香菇、養蜜蜂等等，協會主要教導泰安鄉清安部落的族人學技藝，今年已經有26位學員，不但學會功夫還開始賺錢謀生，偏鄉部落因此漸漸活絡起來。

另外，也曾輔導獅潭鄉百壽部落養蜂，並教會當地長輩，開發蜂蜜手工皂、蜂蜜蠟燭等周邊產品，帶動部落經濟發展。

徐耀昌表示，部落大學所開設的課程除了學習技能，還具有文化傳承的意義，10幾年來超過7千多人參與，希望能藉此培養更多人才，把珍貴的原住民傳統文化跟技藝永遠流傳下去。