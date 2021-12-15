華碩(2357)今年以「智慧製造解決方案專家」為主軸，參加2021台北國際自動化工業大展參展，以人、機、料、法、環的全方位角度切入工廠智慧化。華碩最新智慧邊緣電腦PE1000N首次亮相，最高搭載NVIDIA Jetson Xavier NX模組，採無風扇系統設計，具備工業用的DIO、COM、CAN BUS、M.2、mini PCIe等豐富I/O連接埠，提供高擴展能力，同時擁有絕佳運算力和低功耗，滿足各類工業AI解決方案，如瑕疵檢測、交通監控等工業自動化運行需求。

華碩今年展出還包括：AISVision AI機器視覺瑕疵檢測、AISDetector異常波型分析應用軟體、AI工廠智能化、動件品質分析與異常檢測、PHM人工智慧設備預兆診斷、EHS智慧工業安全防護平台、AICC遠端設備管理、人臉/車牌辨識等各種智慧應用解決方案。AISVision智慧視覺軟體工具包較傳統AI專案建置節省80%開發時程，同時搭載快速建模異常檢測(Anomaly Detection)功能，AISDetector異常波形分析應用軟體1分鐘即可快速建立模型，即時執行生產線上動件品質分析，未來也將持續突破全方位智慧工廠應用，提供世界級智慧產品與服務，推升產業競爭力。

華碩人工智慧設備診斷PHM (Prognostic and Health Management)新登場，使用者僅需依照實務經驗，將異常事件標記與分類，觸發AI學習，無需GPU加速即可在3分鐘內針對各設備建立專屬AI模型，監測設備運行狀態；當設備發生異常狀況時，ASUS IoT PHM便會主動通報。採用跨平台Web架構，提供彈性化的建置方式，方便安裝於地端或是雲端環境，確保資料的安全性。

華碩智慧物聯網與ABB機器人於ABB展區共同展出，由ASUS AISVision與ABB合作整合ABB IRB1200智慧檢測方案，透過機器手臂上的光源模組拍照，進行產線多面產品品質檢測，優化生產流程，提高瑕疵辨識效率與精準度。此解決方案適用電子製造、金屬加工、塑膠成型等少量多樣生產線產業，輕鬆快速部屬，加速工廠數位轉型。