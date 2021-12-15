距離1218公投剩下3天，各政黨積極動員拉票。台灣民意基金會董事長游盈隆直言，此次公投，年輕人站在蔡英文對立面；而此次公投年滿18歲就可以投票，他們可能是影響此次公投結果的最後變數，或意外成為壓垮民進黨政府的最後一根稻草。

游盈隆今（15）日在臉書發文分析指出，2020年總統大選，20-34歲選民，66%投票給蔡賴配，是817萬票的重要來源；而這次四項公投，幾乎同一群人，卻選擇站在蔡英文的對立面，為什麼？

從幾個基本事實來看，游盈隆表示，20-34歲選民四項公投的意見傾向，根據11月下旬全國性民調，反萊豬公投54.2%同意，41.2%不同意，4.6%其他；珍愛藻礁公投：46.7%同意，35.7%不同意，17.7%其他；公投綁大選：56%同意，38.7%不同意，5.3%其他；重啟核四：57.5%同意，39.4%不同意，3.1%其他。由此可見，多數年輕人在四項公投立場上選擇「四個同意」，而不是「四個不同意」，這是耐人尋味的現象。

而從大學及以上教育程度者四項公投的意見傾向來看，反萊豬公投：60.6%同意，34.9%不同意，4.5%其他；珍愛藻礁公投：48.8%同意，38.2%不同意，13.1%其他；公投綁大選：55.9%同意，39.5%不同意，4.6%其他；重啟核四：44.7%同意，49.1%不同意，6.2%其他。游盈隆說，由此可見，多數大學及以上教育程度者（目前佔台灣總人口數37%），除了重啟核四與蔡英文站在同一邊之外，其他三項都站在對立面。

「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」四大公投案，將於12月18日投票。（資料照/劉宗龍攝）

游盈隆表示，為什麼多數年輕高教育程度選民，這次站在蔡英文與蘇貞昌的對立面？且是經歷民進黨政府11月高強度、高密度的全國性轟炸過後，這是蔡政府必須嚴肅面對的問題。他合理懷疑，蔡總統與民進黨政府目前對選民採取浮誇的說服方式有很大的侷限性，特別是對年輕高教育選民。

游盈隆舉例，首先是12月13日晚上，蔡英文臉書說「這次的美豬公投如果沒過，台灣經濟將回到過去被瑣在中國的困境」，這是典型的推論太過；第二，12月11日，高雄市長陳其邁在晚會上說「12月18日四個不同意，就是不同意中國併吞台灣」，大打中國牌，是典型的「不相干」，立刻引起非議。

第三，游盈隆提到，近來形象良好的駐美代表蕭美琴，最近為反萊豬公投拍短片，片中她感性地說，「自己也是用美豬製作台灣人愛吃的香腸、控肉與滷肉飯，在雙橡園與好朋友分享」，但與蔡英文一樣，她避談萊豬，改稱美豬，給人「魚目混珠」的感覺，是一大敗筆。

游盈隆認為，政府高官對選民作政策說服，必須誠實、誠懇、發自內心，切忌言不由衷、東拉西扯、算計過度，也就是說，民進黨政府要成功說服社會大眾對政策的接受，應有憑有據、光明磊落、據理力爭，不要給人一種不恰當、不得體、強詞奪理且不光明磊落的感覺。

而此次公投，國民年滿18歲就可以投票，游盈隆說，這是台灣民主的第一次，這批最年輕的選民約佔總數的2.4%，他們的四項公投喜好，合理推測較接近20-34歲年輕選民，在目前競爭非常激烈的狀況下，他們可能是影響此次公投結果的最後變數；或說，意外成為壓垮民進黨政府的最後一根稻草。