廣告模特兒出身的女星郭雪芙，入行後曾組女團「Dream Girls」發片，之後投身戲劇圈，俏麗模樣深得觀眾喜愛，而近日她演出的台劇《華燈初上》，成為熱門話題，因為兇手身分尚未曝光且第二季播出在即，演員們的一舉一動都成為關注焦點，郭雪芙昨天曬出片場花絮照，戲服底下藏著驚艷大亮點。

由林心如擔綱製作人與主演的台劇《華燈初上》，融合紙醉金迷與愛恨懸疑的劇情，一播出就受到廣大觀眾歡迎，從首季開播到現在推出第二季預告，不斷討論劇情走向，其中，郭雪芙飾演日式酒店「光」裡的小姐王愛蓮，花名愛子，在店裡巧笑輕鬆掌控酒場生態的她，下了班竟是個普通大學生，看著飾演隔壁系同學王予恩的張軒睿，被飾演蘇媽媽的楊謹華迷得丟失魂魄，幾度想救同學脫離紅塵苦海，無奈男孩根本叫不醒，只能陪他吃盡苦頭。

隨著《華燈初上》第二季即將上檔，不僅觀眾期待，演員們也迫不及待想知道外界的反饋，昨天(12/14)郭雪芙就在個人IG貼出一張片場花絮照，寫下：「華燈初上，夜晚降臨〝光〞歡迎你，第二部即將上線」，照片中郭雪芙坐在店裡復古椅子上滑手機，頂著半屏山氣質短髮，夾上可愛蝴蝶結髮夾，身穿黃綠相間格紋套裝，而跟上半身包緊緊不同，下半身是膝上超短褲，赫見白皙逆天長腿，畫面超養眼。

郭雪芙為《華燈初上》做宣傳，復古戲服藏不住她纖細好身材，一雙勻稱美腿讓人為之驚艷，吳珊儒(Sandy)看到也忍不住留言：「美腿美起來」，網友則狂讚「一半上都是腿」、「這腿太犯規」，除此之外，也熱烈追問劇情，「迫不及待！你說(兇手)是不是你？」，笑稱《華燈初上》的演員們最近應該都在躲朋友，釣出郭雪芙以三個哭笑不得符號回應，口風超緊。

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