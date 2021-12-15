國家政策研究基金會今日舉行《Omicorn來勢洶洶、中研院P3實驗室病毒外洩？! 第十八場COVID 19疫情相關座談會》座談會，探討目前Omicorn來勢洶洶已超過70個國家發現案例的情況下，建議民眾應除持續戴好口罩、加強消毒與勤洗手外，也應盡速施打兩劑疫苗外，更呼籲政府應檢討目前春節邊境管制措施，將Omicorn病毒阻絕於國門外。

召集人陳宜民與輔仁大學重要傳染病與癌症研究室合作，從全球共享流感數據倡議組織GISAID網站取得21條序列完整度較高的 Omicron variant序列，包含來自美國、波札那、南非、義大利、澳洲與印度的病毒序列，並比較其與原始武漢病毒株(D614G)的受體結合區域序列的差異，發現其平均有14~16個突變，亦即Omicron病毒有更強的傳染力。

而有學者研究28位康復者血清 (康復後1個月至3個月) 比較這些血清對D614G與包含 Omicron 在內的其他變異株假病毒中和抗體效價的差異，可見其在Omicron假病毒株的比較試驗中有最低的中和效果，低於原始株的8.4倍。

研究者另外測試了不同疫苗施打組合在 Delta 與 Omicron 病毒的中和效價差異，發現不論是兩劑BNT、三劑 BNT、康復者＋兩劑BNT、兩劑Moderna、兩劑Moderna＋BNT、AZ＋BNT、AZ＋兩劑BNT，其對於 Omicron 的中和力效價接低於Delta variant。

此外，在使用 Casirivimab 和 Imdevimab 抗體藥物進行病毒抑制的試驗中，可見其幾乎無法對 Omicron variant 產生抑制效果。

陳宜民指出，上述研究結果顯示，目前單株抗體藥物對於Omicron無法產生效果，而現有Omicron感染症況輕微，係因之前施打疫苗有抗體，若隨時間演變疫苗抗體下降，Omicron將造成重症，一如英國已有Omicron感染者死亡，應審慎應對。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，針對Omicron，台灣的確需要有擋下來的策略，因為變異病毒就是從免疫裡逃脫出來的病毒，所以有關疫苗的政策對於防止新冠都是不足，打三、四次疫苗，加上分辨疫苗證明真偽、病毒長存問題等，故只有查核、邊防加長真的不是辦法，建議疫苗政策外應有不同的防疫作為。

王任賢說，從其他政策加碼，第一的動作就是機場、關口做多層次篩查，第二點就是把所有病毒藥物都拿來預防性用藥，建議可利用春節作調研。三個政策加起來就是起司理論，防疫就沒有漏洞。

陽明交通大學公共衛生研究所兼任教授邱淑媞表示，Omicorn變異株免疫逃脫已經確定，而高危險群中還有兩成多沒完整接種疫苗，但政府卻沒有把入境管控做好，像這兩天發生期滿前的檢疫才驗出來，不是前面的檢驗不確實，要不就是發生檢疫旅館的感染，這樣的防疫作為，我們該如何面對Omicorn的挑戰？建議政府應檢視現有的春節隔離政策，加強PCR抽驗強度與頻率。

金傳春教授則表示，Omicorn傳染迅速，政府應盡早因應，除個人口罩、酒精消毒、勤洗手與施打疫苗外，有慢性疾病與年長者應少去人多聚集地方，以維護個人健康安全。