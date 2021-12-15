1218四大公投倒數3天，其中重啟核四案備受矚目，「館長」陳之漢今日於臉書PO文，暗指重啟核四公投領銜人黃士修於電視說明會上的「JOJO立」學得不像，黃士修表示，這和健身一樣需要鍛鍊。
「館長」今日貼文暗諷黃士修「因為你學JOJO學得不像，我只好投不同意」，5個小時已超過1200則留言，底下網友對此意見不一。
黃士修表示，感謝館長指出我的JOJO立練習不足，這就跟健身一樣，只有持之以恆的鍛鍊，才能打造完美的肉體與靈魂，「館長大力幫忙以核養綠公投的恩情，我永遠不會忘記，這就是江湖道義。僅以這副殘破的身軀，與永不屈服於命運的黃金精神，對抗龐大的國家機器。」
黃士修說，自己在自由廣場絕食為中南部民眾請命，12月18日核四公投，請民眾出門投票展現民主的意志。
貼文底下留言不少民眾批館長「終於找到理由護航」、「你本來就不會投同意啊」、「館長罵歸罵，投票還是歸隊了。」
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