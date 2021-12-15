國家政策研究基金會今日舉行《Omicorn來勢洶洶、中研院P3實驗室病毒外洩？!第十八場COVID 19疫情相關座談會》座談會，探討中研院P3實驗室感染事件，專家指出整起事件核心為病毒外溢未察覺也未通報，屬於職業災害，但指揮中心仍在瞎扯為動物傳人。

中華民國防疫學會理事長王任賢指出，中研院P3實驗室事件主要源頭是外溢，最主要研究員問題，外溢沒有察覺也沒有通報，以及員工健康監測問題，應進行深刻檢討與改善；第二是實驗室質量政策，除了證照制度之外，P3實驗室不應只框在疾管署，建議應下放以量養質，一起撐起公共衛生做人民大後盾。至於P4實驗室是做最高級別接觸傳染病，只要預防研究所做一個即可。

中華民國防疫學會理事長王任賢。（國家政策研究基金會提供）

陽明交通大學公共衛生研究所兼任教授邱淑媞強調，P3、P4實驗室是一個國安的概念，一旦發生病毒外洩，將造成炸彈級的生物災害，而且為何以前會設置在軍方系統，因為可以進行生物戰。再者，從操作人員來看，是職業災害的問題，根據職業安全衛生法第6條規定，生物性職業災害是屬於雇主的責任，也就是中研院院長的責任。而且根據第18條規定，工作場所有立即發生危險之虞時，雇主應即令停止作業，勞工發現有危險之虞時，也可自行停止作業，雇主不得給予解雇。結果現在發生操作人員自行離職，邱淑媞認為這是典型的工作場所造成職業災害，但勞動部在哪裡？防疫指揮中心卻又瞎扯是動物傳染。

金傳春教授則表示，P3實驗室，金傳春教授建議仿效之前2003年SARS期間，實驗室人員加強實作訓練課程，以避免類似操作不當案件再次發生。