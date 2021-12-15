新北市府五股夏綠地團隊獲得有公務員屆奧斯卡之稱都「公務人員傑出貢獻獎」，團隊今在市政會議獻獎給新北市長侯友宜，並把獎金30萬元全捐給好日子愛心大平台。市長侯友宜表示，五股垃圾山40年沒人敢動，團隊用了1年半將垃圾山變為夏綠地，全台刮目相看，期許新北市團隊保持著承擔、勇敢、不畏權勢的初心，好好做事，除弊興利，翻轉新北。

五股垃圾山過去長期遭堆積非法棄置物、黑道盤據、違章建築林立，新北市府2019年9月成立五股垃圾山專案團隊啟動整頓，全力輔導在地民眾申請合法使用、留設綠化及開放空間。

試辦計畫的全新作法有別以往，專案團隊走至現地一一訪視廠家業者，輔導違規廠商合法納管，成功將沉痾多年的五股垃圾山，翻轉為五股夏綠地。

侯友宜表示，整頓五股垃圾山被視為不可能的任務，五股垃圾山位於新北市、甚至是大台北地區的中心點，每天人車來往，交通繁忙，卻有一座垃圾山盤據，裡面藏汙納垢問題重重，大家視而不見，長期不願面對。

侯友宜說，他上任後下定決心進行整頓，感謝團隊夥伴勇於承擔，在短短一年半的時間完成不可能的任務，拿下一生都不一定能得一次的難得獎項。

五股夏綠地團隊總共涵蓋新北市政府22個局處單位，團隊指出，團隊秉持「不問工作屬誰，只問如何解決」的橫向默契，顛覆公部門本位主義，希望創造跨局處團隊橫向與縱向的新合作典範。

「市長是同仁的最強後盾」環保局簡任技正許銘志表示，有次開工作會議時市長突然蒞臨，第一件事就是問我們「有沒有遇到什麼困難」，如實反應了曾遭廠家圍堵的困境後，市長第一時間打電話給警察局，請警察局出力協助，五股垃圾山的整頓才有了順利的開端。