國家政策研究基金會今日舉行座談會，精神科醫師蘇偉碩於會中重申反萊豬立場，再次強調當前的萊劑標準欠缺安全性驗證，呼籲民眾用公投來守護自己的食品安全。

精神科醫師蘇偉碩表示，政府找了很多毒物學家或食安學者，但是其實很多論述都是打臉自己。萊克多巴胺真正的問題只有一個，就是它的安全性到底有沒有得到科學認證。

蘇偉碩指出，2012年codex在討論安全性問題的時候就是因為沒有共識才強行表決，到現在還在討論國際標準。他指出，歐盟至今在科學上的推估，都沒有得到一個正確穩固的答案，才造成這麼大的爭議，在毒性的部分也只討論心臟毒性，對於神經發展或精神毒性仍在討論，像是孕婦食用乙型受體素（瘦肉精）對胎兒是否會有先天性精神障礙的問題。

蘇偉碩強調，根據食安法第四條的原則，就是採取事前預防原則，且對國民健康有疑慮的就是屬於有毒食物。他表示，如果政府不保障人民安全，只好由人民用公投自己來決定。