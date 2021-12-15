高雄傅姓男子積欠近千張交通罰單、牌照稅、燃料費及健保費未繳，累欠金額高達58萬餘元，且無論如何催繳，傅男就是遲遲不肯繳納，行政執行署高雄分署近期查出傅男新車的停放位置，出狠招準備查封，才迫使傅男乖乖繳出一半欠款，並答應剩下的欠款會準時分期繳納。

傅男長期積欠917筆交通罰單，以及96筆牌照稅、燃料費及健保費未繳，相關單位多次向傅男催繳罰單，但他卻置之不理，案件移送行政執行署高雄分屬執行後，屢次查扣其銀行存款，也僅得款3萬餘元，另外，執行官發現傅男於去年買了一輛進口皮卡新車，多次到其戶籍地現場，均未能找到傅男，也遍尋不著新車行蹤。

但執行官從傅男累欠的交通罰單中，發現他有停車費不繳納的習慣，便委請高市府交通局協助查詢車輛停車紀錄，查出傅男每日均有在一心路、林森路、三多路一帶出沒，執行官根據該線索，果真在13日找到傅男新車，準備將車輛拖吊、查封時，傅男才匆忙出現，執行官告知因其有欠罰單將依法執行，傅男才驚覺事態嚴重。

高雄分署指出，傅男從事房屋抓漏工程，他向執行官求情，由於工作必需使用被查封的車輛，願當場繳納25萬元，其餘剩款請求分期繳納。考量其經濟狀況與工作需求，同意讓傅男分期付款，在取得移送機關同意後，將查封車輛交還傅男繼續供工作使用。