台北市長柯文哲今於專訪透露，前天開會時才知道有批莫德納疫苗已過期報廢，今柯文哲15日中午赴台北市議會時直言，「莫德納放到過期，哪是我們的問題！」。台北市副市長蔡炳坤透露，在台北車站接種站，12月7日有莫德納屆期當天沒打完，還剩下11瓶，已繳回中央。

蔡炳坤表示，12月7日屆期的疫苗，從各縣市調撥至北車接種，來自雲林、花蓮等都有，因為負責接種的2家醫院是台北市的醫院，分別是三總內湖分院、三總松山分院，另一家是新北市的醫院。

蔡炳坤說，這批調撥357瓶，可以打到4998劑，一直接種到當天12月7日結束之後還剩下11瓶， 因為當天負責接種的是三總松山分院，所以就由松山分院將11瓶送回給中央。

蔡炳坤強調，12月7日之前北市莫德納疫苗都接種完，有問題的是中央在北車設立接種站，北車剩下11瓶送回中央，這就是市長講過期的，因為當天屆期。

蔡補充，另外有一批12月9日到期的都已經打完，下一期是12月21日到期 ，到今天為止還剩下大約1萬7000多劑，但因為中央都會啟動調撥，北市很努力做接種。