市場聚焦Fed利率決策會議，美國預期升息加上金融股高息可期，繼花旗環球證券推薦投資人2022年布局，留意台股優質金融股，美銀證券也「升評」喊進台灣壽險金控。法人指出，金融股後市握有利率走高環境受惠、高殖利率及獲利成長三大利多，金融ETF也具備潛在價差及股息行情，投資人可同步留意。

瞄準金融股的長線行情，台股中唯一完全投資金融股的存股型ETF-元大MSCI金融ETF（0055）今年來量增價漲，人氣強強滾。

元大MSCI金融今年以來上漲33.57％，高居台股ETF績效前三，規模年增一倍以上來到13.9億元；再觀察ETF人氣表現，迄今0055受益人連20周都增加，直逼萬人大關，為近期人氣成長最持久的台股ETF之一。

根據各大金控前11月公布自結獲利，15家主要金控累積獲利已達5579億元，並有14家賺贏去年全年，整體表現是歷年最亮眼，令廣大存股族、小資族興奮期待股息行情，外資法人也建議明年投資不可缺金融股。

花旗環球分析，台灣金融股今年獲利巨幅跳升，明年股息表現可期，其中部分體質強健的銀行股，獲利有望再成長。美銀則點名，未來美國升息，有利金融股利差和營運，最看好壽險金控。

法人表示，彙整市場對於金融股後市，至少看好三大利多，包括全球利率走升、優渥的股息，以及外資預期部分金控成長，但各機構看好的個股不盡相同，投資人與其選股，承擔的投資風險高，台股也有瞄準金融股的元大MSCI金融，一次打包重量級金控，全面掌握三利多。

據統計，目前元大MSCI金融成分股的本益比約9.7倍，近一年現金股息率3.6％，年化波動度15.9％，股息率優於台股大盤，並有較低波動，在台股高檔震盪之際，適合關注金融ETF的介入機會。