上銀集團旗下上銀及大銀微系統兩公司今年營收及獲利報喜，連袂參加台灣智慧自動化暨機器人協會主辦台灣機器人與智慧自動化展，上銀展出車用滾珠螺桿預計2024年起量產，貢獻營收。上銀集團總裁卓永財表示，明年整體樂觀，洋溢機會，但也充滿風險。上銀及大銀兩公司訂單能見度看到明年第一季至第三季，明年還是不錯的一年。

上銀這次展出車用滾珠螺桿、晶圓移載模組EFEM等新產品，大銀微系統展出線性馬達、直驅馬達、力矩馬達等產品。上銀表示，上銀車用滾珠螺桿（VBS）應用在車輛中轉向系統、傳動系統、懸吊避震系統、煞車系統等，滾珠螺桿取代傳統液壓設計，具高機械效率、節能環保、舒適且低噪音的特性，隨著車輛智慧化與電動化的發展趨勢，滾珠螺桿在汽車領域扮演關鍵零組件並被廣泛的使用。上銀已取得IATF16949認證，擁有車用滾珠螺桿專業開發團隊與技術能量，為全球車用Tier-1系統供應商提供車用滾珠螺桿產品與服務。

上銀集團總裁卓永財表示，車用滾珠螺桿不單應用在轉向系統，還可以應用在煞車及懸吊系統，目前德國、美國及大陸汽車等10多家一階大廠，找上銀開發轉向、變速及煞車系統的車用滾珠螺桿，上銀預計2023年試量產，2024年開始供貨給德國汽車一階供應商，每年供應50萬支轉向系統的車用滾珠螺桿。此外，美國一階供應商通知上銀預計2025年開始供應電動車的懸吊系統車用滾珠螺桿。煞車系統車用滾珠螺桿也應用在電動車上。

卓永財指出，半導體業持續擴廠，需求熱度會延續至2023、2024年，大銀半導體業接單能見度看到明年第三季。日本晶圓切割設備廠使用大銀生產薄型中空直驅馬達，馬達厚度只有22MM。

上銀董事長卓文恒指出，上銀晶圓機器人及移載系統訂單能見度看到明年第二季末，大型及滾柱型線軌、研磨級螺桿在手訂單5個月，轉造級螺桿在手訂單4.4個月，中小型線軌訂單能見度2～3個月，明年元旦及農曆年都要加班。

卓永財指出，上銀對明年整體樂觀，洋溢機會也充滿風險，缺料、通膨、塞港、大陸恒大事件還很說。半導體業在先進國家沒有問題，但工具機業在大陸很難看得清楚，歐美需求上來，歐美區塊鏈，歐洲及美國需求上升，缺工未來朝向智慧自動化。大陸市場一般需求趨緩，但智慧自動化需求還是不錯。

卓永財指出，上銀今年11、12月盡量出歐洲及美國的貨，以便明年1、2月可以賣，但今年最後兩個月無法認列營收，營收增長速度會比前十月緩，上銀及大銀兩公司明年還是不錯的一年。

法人依上銀前十一月合併營收252.43億元推估，今年合併營收挑戰270億元以上，明年合併營收有機會挑戰300億元以上。大銀今年前十一月合併營收29.26億元，全年營收挑戰32億元，改寫歷史新高，明年有機會續創史上新高。