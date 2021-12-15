高雄市長陳其邁15日上午表示，高雄智慧城市已經是現在進行式，5G AIoT的時代已經來臨，並已成為城市改變的動能，所有的東西都要5G，高雄可說是全台各縣市Open Data和應用服務最好的縣市，也因此吸引許多半導體產業要來高雄投資，國發會主委龔明鑫則期待，高雄智慧城市，成為南向基地，將成功經驗行銷至東南亞、甚至歐洲等全球各地。

高雄市政府15日在高雄展覽館，舉辦智慧應用成果發表會，國發會主委龔明鑫、行政院政務委員唐鳳、交通部常務次長祁文中、資策會執行長卓政宏、金屬工業研究中心董事長林仁益、台灣西門子總裁暨執行長艾偉（Erdal Elver）、微軟總經理孫基康、以及亞馬遜網路服務公司總經理王定愷等產官學研代表與會，同時為2022智慧城市論壇暨展覽的高雄主場，揭開序幕。

高雄市長陳其邁致詞指出，高雄智慧城市的策略目標是以「人」為本，在「樂業」上，推動產業轉型，增加就業機會，也提升城市競爭力，在「安居」上，則導入科技服務，更加有效保障市民的安全及提供便利生活，城市智慧化是趨勢，也是市場需求。

陳其邁表示，5G AIoT一開始大家都不清楚，2年來，大家都已經知道，5G AIoT正在改變我們的生活，這個時代已經來臨，高雄無論是高雄流行音樂中心、高雄展覽館、甚到智慧醫療、智慧農業等，高雄智慧城市已經是現在進行式。

他說，高雄可說是全台各縣市Open Data和應用服務，做的最好的縣市，也因此吸引許多半導體產業要來高雄投資，未來，高雄要「撩溪過水，向上進擊」，在面對問題時，提出解決方案，透過需求，帶動成長，「這才是最好的解決方案」。

陳其邁指出，2022的智慧城市展在高雄，這應該是離開台北以後，第一場最大的國際型5G AIoT應用服務展，科技部、經濟部、交通部與國發會等很多科專的專案，也都在這裡實現，藉由高雄的傳產龍頭中油、中鋼、台電等，用以大帶小的方式，協助新創公司，藉由外部創新，來解決在過去傳統在製造裡所碰到的困難，進行加速在傳統產業的數位轉型。

國發會主委龔明鑫指出，高雄在智慧城市推動上，扮演非常重要的關鍵角色，成為我國智慧城市輸出的重鎮，不只將成功模式複製到東南亞國家，更要前進歐洲和全球各地。

龔明鑫表示，中央部會自2016年起，推動智慧城鄉應用服務，在高市府的大力支持下，已發展30項智慧城鄉應用，例如「雄健康共照服務」在高屏澎串聯255家醫院與診所，方便民眾就近在社區量測生理健康資訊，此外，國發會與高市府自2021年起，推動5G創新應用，目前已有光禾感知科技的智慧展演、華電聯網的智慧風電教育與中華系統整合的5G智慧長照，總投入經費達1.28億元，鼓勵企業加速5G垂直應用發展，並提升技術自主能力。

他說，為了強化國內5G設備國產化能量，國發會今年3月委託中華電信打造5G開放網路驗證環境，2年內將在高雄投入5000萬元，佈建國產化5G專網、建置5G開放網路可靠度驗證、與資安檢測環境，以協助高雄強化5G開放網路安全性。

政務委員唐鳳表示，高雄智慧城市未來在國際落地之後，希望能夠把智慧城市共創的精神，推展到全球各個國家，甚至國內各縣市，這也是高雄在推動智慧城市最重要的精神。