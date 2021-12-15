今年百貨周年慶業績一路長紅，全台壓軸的新竹Big City遠東巨城購物中心，與遠東SOGO新竹店和天母店皆交出佳績，迭創歷年新高。Big City包含SOGO新竹店在13日畫上句點，12天總業績逾27億元，整檔超過目標且較去年成長3.8 %；汽、機車進場總數23萬輛次，接駁車加開班次及新竹市U-Bike最高租借站的助攻下湧入近100萬人次。

其中，光是SOGO新竹店業績就衝破18億元，破開店以來的紀錄，LANCOME、CHANEL明星商品狂銷，周年慶助攻年度業績首次破億元，堪稱是桃竹苗區最強美妝聖殿；大小家電賣到缺貨，dyson首日業績稱霸全台，近800萬元業績創下品牌新高；華歌爾、I-PRIMO等10多家品牌奪下全台業績No.1櫃點。

Big City遠東巨城周年慶交出佳績，業績逾27億元較去年成長 3.8 %。（遠東巨城提供）

至於，SOGO天母店12日完成周年慶，業績超越11億元也是再創新高，振興五倍券加碼10%回饋、帶動業績成長；歐系家電成長超過3成，大型家電熱銷破700台；禦寒保暖服飾熱賣，戶外登山風潮業績成長15%。